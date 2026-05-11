Život proslavljenog fudbalskog stručnjaka, Luisa Enrikea, obeležila je velika porodična tragedija.

Njegova ćerkica Ksana (9) preminula je 2019. godine, a on je veliki trijumf u finalu Lige šampiona prošle godine posvetio upravo njoj. Sada će imati još jednu priliku da osvoji Ligu šampiona za svoju ćerku, na koju misli svakom prilikom i kojoj posvećuje svaki uspeh. A, uspeha je i te kako bilo!

Trofej Lige šampiona posvetio pokojnoj ćerkici Ksani (9)

Kada je 2015. godine postao šampion sa Barselonom, Luis Enrike je veliki uspeh slavio sa ćerikicom na ramenima. Nažalost, malena Ksana je preminula u devetoj godini nakon petomesečne borbe sa rakom kostiju, pa je sve trijumfe u nastavku karijere Španac posvetio upravo njoj.

U moru fotografija koje su se pojavile sa čuvenog slavlja na terenu te 2015. godne, posebno se izdvojila jedna na kojoj malena Ksana u tatinom društvu pleše ispod zastave Barselone.

Deset godina kasnije Enrike je ponovo uspeo da se domogne najvrednijeg klupskog trofeja, a odmah nakon meča obukao je majicu koja je na sebi imala ilustraciju sa dirljivom simbolikom - dvojac koji ponovo maše zastavom šampiona Evrope.

Ilustraciju koja je inspirisana Ksanom uradio je španski umetnik Edgar Plans. Na majici je i logo fondacije koju je Enrike pokrenuo u njenu čast. Na majici su dve figure, koje predstavljaju Luisa i Ksanu ispod zastave PSŽ-a.

Kako je Enrike govorio o ćerkici

Ostao je dostojanstven Enrike i u velikoj boli koja ga je zadesila. Mnogo puta pričao je u medijima o ćerkici, uglavnom sa osmehom i lepim sećanjima na nju.

Trener Pari Sen Žermena - Luis Enrike

"Da li smatram sebe srećnim ili nesrećnim? Smatram sebe srećnim. Veoma srećnim. Ali. Šta ako je tvoja ćerka poginula sa devet godina... Moja ćerka je došla i provela sa nama prelepih devet godina. Imamo hiljade sećanja na nju, video snimaka, neverovatnih stvari", rekao je Enrike.

Biranim rečima pričao je o njoj, nije plakao, ali je sve bilo veoma emotivno i potresno samo za slušanje, a kamoli nešto drugo...

"Moja majka nije imala slike Ksane nigde. Pitao sam je zašto, rekla mi je da ne može, da nema snage za to. Rekao sam joj da ne može tako, da mora da stavi njene slike, da je ona živa. Fizički nije sa nama, ali duhovno jeste. Svaki dan pričamo o njoj, smejemo se, pamtimo je. Smatram da nas Ksana još uvek vidi. Mama, kako želiš da Ksana misli da živimo?", ispričao je Enrike.

Luis Enrike se venčao sa svojom dugogodišnjom devojkom Elenom Kuljelj 1997. godine. Godinu dana kasnije rodio se njihov sin Pačo, pa je 2000. godine na svet došla Sira, a 2010. Ksana koja nažalost više nije tu.

