Crveno-beli iz Beograda i Novog Sada će se u borbi za trofej sastati u Loznici, na stadionu "Lagator", a utakmica je na programu u sredu sa početkom od 20 časova.

FSS, odnosno Sudijska komisija na čelu sa Domenikom Mesinom, doneli su odluku da najveću odgovornost dodele Pavlu Iliću iz Kragujevca.

Pomoćnici će biti Uroš Stojković i Milan Mihajlović, a četvrti sudija Predrag Janjuš. U VAR sobi će sedeti Pavle Tomić i Miloš Simović.

Pavle Ilić je ove sezone jednom već sudio utakmicu ova dva tima.

Vojvodina je tada u Novom Sadu nadoknadila zaostatak od dva gola i na kraju, pogotkom u nadoknadi vremena, slavila pobedu protiv velikog rivala.

Zanimljivo je da je Pavle Ilić i prošle sezone bio glavni sudija finala Kupa.

Tada je u Zaječaru Crvena zvezda pobedila Vojvodinu rezultatom 3:0, iako je do 95. minuta na meču viđen samo jedan gol.

