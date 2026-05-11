Biser srpskog fudbala je rođen 11. maja 2008. godine, a u nedelju je obeležio 18.rođendan.

Na velikom slavlju Vasilije Kostov se provodio u društvu članova porodice i bliskih prijatelja, a za atmosferu je bila zadužena poznata srpska pevačica Jelena Kostov.

Ona je imala jaku poruku za brojne pratioce (285.000) na društvenoj mreži Instagram.

Vasilije Kostov, punoletstvo

Uz fotografiju sa mladim fudbalerom ona je napisala sledeće:

"Grmeće ovo naše prezime po svetu", poruka je Jelene Kostov.

Zabava je bila na visokom nivou, a to može da se vidi na snimcima koje je Kostov podelio.

Punoletstvo Vasilija Kostova

Obara sve rekorde

Vasilije Kostov je eksplodirao ove sezone u seniorskom timu, igrao je na visokom nivou u Ligi Evrope i Super ligi Srbije. Sa crveno-belima je osvojio titulu prvaka države, a pred njim je i finale Kupa i utakmica protiv Vojvodine.

Na ukupno 45 odigranih utakmica u dosadašnjem toku sezone Kostov je postigao 14 golova uz sedam asistencija.

Prema specijalizovanom sajtu "Transfermarkt" njegova vrednost na transfer tržištu je procenjena na 18 miliona evra, međutim, realnost je da Crvena zvezda može da očekuje i znatno veću novčanu sumu za njegov odlazak.

Izvesno je da će njegov transfer biti apsolutni rekord u srpskom fudbalu.

Kostov pogodio Arnautovića Izvor: Arena 1 Premium