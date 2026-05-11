Fudbaleri Milana su na dobrom putu da unište jednu sasvim solidnu sezonu.

Pre samo mesec dana, tim Masimilijana Alegrija u kom igra i Strahinja Pavlović i dalje je bio u borbi za Skudeto, a sada će do kraja strepeti za plasman u Evropu.

Strahinja Pavlović u dresu Milana Foto: ANTONIO CALANNI/AP

Milan je pobedio samo jednom u poslednjih pet utakmica, izgubio je čak triput i sa četiri osvojena boda u mesec dana, ozbiljno je zakomplikovao učešče ne samo u Ligi šampiona već i u Evropi.

Milan ima isti broj bodova kao i Roma - 67, Komo ih prati sa dva manje, dok trećeplasirani Juventus ima 68, a Napoli je drugi sa 70. Svakako da je i dalje sve otvoreno, Milan može da bude na kraju i drugi, međutim, nijedan tim u vrhu Serije A nije toliko pao u ključnom periodu sezone.

Istina, ne blista ni Napoli od kako je ostao bez šanse za Skudeto, ali je osvojio duplo više bodova nego Milan u poslednjih mesec dana, a i svoj meč ovog kola Napolitanci igraju večeras protiv Bolonje. Sve ovo je najviše iskoristila Roma koja ima 13 od mogućih 15 bodova u poslednjih pet mečeva, te "vučica" ima veliku šansu da na kraju preskoči Milan.

Ono što je sigurno, Milan ne može da sklizne ispod šestog mesta, ali bi plasman u Ligu konferencija sigurno bio ravan katastrofi.

U poslednja dva kola, Milan gostuje Đenovi i dočekuje Kaljari, dok Roma ima gradski derbi sa Lacijom i gostovanje Veroni. Komo ima najlakši posao, jer dočekuje Parmu i gostuje Kremonezeu, pa nije nemoguće da se Sesk Fabregas na kraju čak domogne i Lige šampiona.

Što se tiče Juventusa, u goste im dolazi Fiorentina pa gostuju gradskom rivalu Tonu, a nema sumnje da će istorijski veliki protivnici želeti da im pomute račune u borbi za Ligu šampiona.

Napoli ne bi trebalo da brine, jer osim što večeras dočekuje Bolonju, dok kraja gostuje Pizi i čeka Udineze, te je izvesno da im četiri boda donose sigurnu Ligu šampiona.

Kurir sport / Sportske.net

