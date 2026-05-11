KATASTROFA MILANA KAKVA SE NE PAMTI! Od borbe za titulu do OVOGA!
Fudbaleri Milana su na dobrom putu da unište jednu sasvim solidnu sezonu.
Pre samo mesec dana, tim Masimilijana Alegrija u kom igra i Strahinja Pavlović i dalje je bio u borbi za Skudeto, a sada će do kraja strepeti za plasman u Evropu.
Milan je pobedio samo jednom u poslednjih pet utakmica, izgubio je čak triput i sa četiri osvojena boda u mesec dana, ozbiljno je zakomplikovao učešče ne samo u Ligi šampiona već i u Evropi.
Milan ima isti broj bodova kao i Roma - 67, Komo ih prati sa dva manje, dok trećeplasirani Juventus ima 68, a Napoli je drugi sa 70. Svakako da je i dalje sve otvoreno, Milan može da bude na kraju i drugi, međutim, nijedan tim u vrhu Serije A nije toliko pao u ključnom periodu sezone.
Istina, ne blista ni Napoli od kako je ostao bez šanse za Skudeto, ali je osvojio duplo više bodova nego Milan u poslednjih mesec dana, a i svoj meč ovog kola Napolitanci igraju večeras protiv Bolonje. Sve ovo je najviše iskoristila Roma koja ima 13 od mogućih 15 bodova u poslednjih pet mečeva, te "vučica" ima veliku šansu da na kraju preskoči Milan.
Ono što je sigurno, Milan ne može da sklizne ispod šestog mesta, ali bi plasman u Ligu konferencija sigurno bio ravan katastrofi.
U poslednja dva kola, Milan gostuje Đenovi i dočekuje Kaljari, dok Roma ima gradski derbi sa Lacijom i gostovanje Veroni. Komo ima najlakši posao, jer dočekuje Parmu i gostuje Kremonezeu, pa nije nemoguće da se Sesk Fabregas na kraju čak domogne i Lige šampiona.
Što se tiče Juventusa, u goste im dolazi Fiorentina pa gostuju gradskom rivalu Tonu, a nema sumnje da će istorijski veliki protivnici želeti da im pomute račune u borbi za Ligu šampiona.
Napoli ne bi trebalo da brine, jer osim što večeras dočekuje Bolonju, dok kraja gostuje Pizi i čeka Udineze, te je izvesno da im četiri boda donose sigurnu Ligu šampiona.
