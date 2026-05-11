Niko Vilijams ponovo prolazi kroz pravi pakao, jer je doživeo novu povredu mišića.

Napadač Atletik Bilbaa je tokom ove sezone mučio muku sa pubalgijom, zbog koje je u dva navrata morao na pauzu, a sada je na meču protiv Valensije doživeo novu povredu.

Prema informacijama iz španskih medija, Niko Vilijams je osetio oštar bol "kakav nikada nije do sada" i gotovo sigurno je ova sezona za njega završena.

Ipak, mnogo je važnije da li će biti spreman do Mundijala. Ne treba zaboraviti da je Vilijams uz Lamina Jamala bio najzaslužniji za trofej na Evropskom prvenstvu 2024. godine i da su upravo sada obojica povređeni.

Jamal je povredio zadnju ložu i izvesno je da u prvim mečevima na Mundijalu neće biti u timu, te će ga lekarski tim postepeno pripremati za ključni deo takmičenja.

Sa Nikom je situacija i dalje neizvesna, tek treba da prođe detaljne preglede kako bi se utvrdio stepen povrede, ali situacija je veoma ozbiljna.

On je zbog povreda ove sezone van stroja bio preko 80 dana, te je propustio 14 utakmica i ne može se reći da je u svojoj prepoznatljivoj formi.

To pokazuje i učinak od samo šest golova i sedam asistencija na 32 utakmice u svim takmičenjima.

Sve u svemu, selektor Španije Luis De La Fuente će imati mnogo glavobolja oko sastava pred Mundijal.

Kurir Sport / Sportske.net

