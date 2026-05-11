"Mikolčić neće konkurisati za tim do kraja sezone. U jednom trenutku stavio je sebe ispred ekipe. Veoma mi je žao zbog toga, jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Pokušao sam jasno da stavim do znanja da ne bih voleo da u bilo kom trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba koji nosimo na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac. Trenirao sam ga duže nego bilo kog drugog igrača u svojoj trenerskoj karijeri. Fenomenalan je fudbaler, ali je napravio grešku. Razgovarali smo o svemu, on je i dalje uz ekipu, ali neće konkurisati za utakmice. Nažalost...", rekao je trener Osijeka posle utakmice protiv Istre.