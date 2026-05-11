NEZAPAMĆENI SKANDAL POTRESAO FUDBAL U HRVATSKOJ! Igrač se naljutio i usred utakmice otišao kući, trener ostao u neverici
Mladi fudbaler Osijeka Šimun Mikolčić odlučio je da napusti utakmicu na poluvremenu.
Trener Osijeka Tomislav Radotić je, nakon utakmice protiv Istre, otkrio šta se dogodilo na utakmici protiv Lokomotive.
Naime, Mikolčić je bio nezadovoljan činjenicom da ga trener nije izabrao za startnu postavu i da ga nije poslao na zagrevanje u toku prvog poluvremena.
Na pauzi između dva poluvremena je doneo šokantnu odluku da napusti stadion.
Reprezentativac Hrvatske uzrasta do 21 godine se izvinio saigračima i klubu zbog postupka, ali to nije dovoljno da izbegne sankcije.
"Mikolčić neće konkurisati za tim do kraja sezone. U jednom trenutku stavio je sebe ispred ekipe. Veoma mi je žao zbog toga, jer je jedan od igrača koji nam u ovom trenutku izuzetno nedostaje. Pokušao sam jasno da stavim do znanja da ne bih voleo da u bilo kom trenutku bilo čije ime ili prezime bude važnije od grba koji nosimo na dresu. Šimun je, inače, izuzetan profesionalac. Trenirao sam ga duže nego bilo kog drugog igrača u svojoj trenerskoj karijeri. Fenomenalan je fudbaler, ali je napravio grešku. Razgovarali smo o svemu, on je i dalje uz ekipu, ali neće konkurisati za utakmice. Nažalost...", rekao je trener Osijeka posle utakmice protiv Istre.
Bonus video: