Fudbaleri Barselone su 29. put postali prvaci Španije.
DOMINIRALI U EL KLASIKU I OSVOJILI TITULU, PA ODUŠEVILI PLANETU! Fudbaleri Barselone sa stadiona otišli biciklama
Katalonci su osvojili drugu uzastopnu titulu i to pobedom protiv Real Madrida na stadionu "Kamp Nou".
To znači da je u Barseloni bilo duplo slavlje, a zanimljiv snimak je postao hit na društvenim mrežama.
Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia
Na njemu se vidi da su fudbaleri aktuelnog šampiona sa stadiona otišli na biciklama.
U pitanju su Pedri, Dani Olmo i Erik Garsija.
Pogledajte snimak fudbalera Barselone na biciklama:
