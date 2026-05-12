Slušaj vest

Dok je Lionel Mesi osvajao svet, rušio rekorde i postajao najveći fudbaler svoje generacije, jedna osoba bila je uz njega od samog početka – Antonela Rokuco, devojka koju je upoznao još kao dečak u rodnom Rosariju.

Njihova ljubavna priča ne liči na holivudske romanse pune skandala i prekida. Naprotiv – Mesi i Antonela odrasli su u istom kraju, družili se još kao klinci, a legendarni Argentinac je još tada prijateljima pričao da je upravo ona "najlepša devojčica koju je ikada video".

Godinama kasnije priznao je da je već kao dete znao da želi da Antonela bude deo njegovog života.

1/7 Vidi galeriju Antonela Rokuco Foto: Printskrin/Instagram

Ljubav iz detinjstva

Mesi je svoju sadašnju suprugu upoznao dok je još bio dete, sa pet-šest godina, a već joj je s devet rekao da je zaljubljen u nju. Upoznali su se zahvaljujući Antonelinom rođaku, koji je Mesijev najbolji prijatelj. Ipak, Leo je u 13. godini morao da napusti zemlju.

"Zamislite da se sa svojom porodicom s 13 godina preselite na novi kontinent i svačija budućnost zavisi od vas. Bilo je to komplikovano vreme. S jedne strane, bilo je spektakularno doći i igrati u Barseloni. S druge strane, bilo je teško ostaviti sve iza sebe: prijatelje, ostatak porodice, detinjstvo. Stigli smo u zemlju u kojoj nisam imao ništa. Počeo sam praktično od nule", rekao je jednom prilikom Mesi.

I on i Antonela su nastavili sa svojim životima. Lionel je izgradio fudbalsku karijeru, a Antonela se posvetila obrazovanju. Upisala je stomatologiju i uplovila u emotivnu vezu s drugim muškarcem, ali sudbina je uplela prste i ponovo ih spojila nakon jednog tragičnog događaja.

Naime, Antonelin najbolji prijatelj poginuo je 2005. godine. Zbog te tragedije pala je u depresiju, prestala je da ide na fakultet, zbog čega je Mesi došao nazad u Argentinu da bi joj bio podrška. U međuvremenu je ona ostavila dečka i dala šansu, a ostalo je istorija.

"Ostavila me je, ali me barem nije ostavila zbog bilo koga, nego zbog Mesija", rekao je jednom prilikom njen bivši partner.

Najveća podrška

Dok je Mesi u Barseloni postajao fudbalski bog i osvajao sve što se može osvojiti, uključujući i Mundijal sa Argentinom 2022. godine, Antonela mu je bila najveća podrška iza zatvorenih vrata.

Iako je mogla da živi životom glamura i luksuza, Antonela je često isticala da želi normalnu porodicu i miran život daleko od pompe.

“Bez obzira na njegovu slavu, kod kuće smo samo Leo i ja,” govorila je u intervjuima.

Njih dvoje venčali su se 2017. godine u Rosariju na svadbi koju su mediji nazvali “argentinskim kraljevskim venčanjem”, a danas imaju trojicu sinova – Tijaga, Matea i Ćira.

Antonela Rokuco i Lionel Mesi sa trojicom sinova Foto: Printskrin/Instagram

Mesi nikada nije krio koliko mu porodica znači, pa je jednom prilikom emotivno izjavio:

“Sve što radim, radim za svoju decu i Antonelu. Oni su moj mir.”

U vremenu brzih rastanaka, skandala i veza koje kratko traju, priča Lionela Mesija i Antonele mnogima deluje kao prava moderna bajka – ljubav koja je preživela slavu, pritisak i ceo svet.