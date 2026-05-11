Navala navijača za finale Finale Lige šampiona potpuno je poremetila tržište smeštaja u Budimpešta. Cene apartmana i hotela na platformama poput Bukinga otišle su u apsurdne visine - od "običnih" 1.000 do 15.000 dolara za noć, dok pojedini apartmani dostižu čak neverovatnih 60.000 dolara za jedno noćenje. Da, nije greška ima i toga.

Najveći rast beleže stanovi u centru grada i smeštaj u blizini metro linija koje vode ka stadionu, pa ono što je do juče koštalo 80 ili 100 evra sada se izdaje desetine puta skuplje.

Navijači koji pokušavaju da obezbede smeštaj za vikend finala masovno dele šokantne fotografije cena po društvenim mrežama, a mnogi tvrde da je Budimpešta postala nekoliko puta skuplja čak i od Londona ili Pariza tokom najvećih sportskih događaja poput Olimpijskih igara.

Na pojedinim oglasima ostala je tek poneka slobodna soba, često bez doručka i uz minimalne uslove, ali sa astronomskim cenama. Situacija dodatno podgreva činjenica da veliki broj vlasnika stanova pokušava da zaradi na ogromnoj potražnji, pa se cene menjaju iz sata u sat.

Za navijače koji ipak planiraju put u mađarsku prestonicu, jedina realna opcija trenutno je rezervacija smeštaja van centra grada ili čak u okolnim mestima, uz svakodnevni dolazak vozom ili autobusom.

Podsećamo, finale Lige šampiona igra se 30. maja od 18 časova, a rivali su Arsenal i PSŽ.

