Kristijano Ronaldo i Leo Mesi su dve najveće fudbalske ikone moderne ere, ali ono što ljudi često primećuju van terena jeste koliko se razlikuju u odnosu prema javnosti i fanovima, posebno deci koja im prilaze.

Kod Ronalda se vrlo često vidi energičan i otvoren pristup. Na mnogim snimcima može se primetiti kako zastane zbog deteta iz publike, prihvati zagrljaj, napravi selfi ili čak prekine odlazak ka autobusu kako bi nekome ispunio želju.

Deluje kao osoba koja je veoma svesna svoje uloge uzora i koja voli direktan kontakt sa navijačima. Zbog toga mnogi roditelji i mlađi fanovi imaju osećaj da je Ronaldo pristupačan i srdačan, posebno prema deci koja mu prilaze iskreno i sa oduševljenjem. Takvi momenti često postanu viralni upravo zato što ljudi vole da vide emociju i pažnju prema najmlađima.

Mesi = hladnoća

Sa druge strane, Mesi ima potpuno drugačiju energiju u javnosti. On je mnogo povučeniji, tiši i rezervisaniji čovek. Na mnogim snimcima deluje fokusirano, često zamišljeno ili jednostavno nenaviknuto na stalnu gužvu oko sebe. Zbog toga deo publike ponekad stiče utisak da ne reaguje toliko emotivno prema fanovima kao Ronaldo. To više govori o razlici u karakteru nego o tome da nekoga ignoriše ili ne poštuje. Mesi generalno ostavlja utisak osobe koja emocije pokazuje mirnije i nenametljivo, dok Ronaldo ima izraženiju harizmu i potrebu za interakcijom sa publikom.

Međutim, kada su mališani u pitanju zaista je ružno da ih neko ne konstatuje i bude potpuno odustan kada oni zamole za fotku ili bar da im se mahne... Zato su često negativni komentari kod tih Mesijevih postupaka.

Zanimljivo je da se upravo na TikToku i društvenim mrežama često porede njih dvojica kroz kratke klipove. Jedan snimak može prikazati Ronalda kako grli dete i odmah izazvati ogromne reakcije, dok drugi može prikazati Mesija kako prolazi pored navijača bez zaustavljanja.

Na kraju, obojica imaju milione ljudi koji ih vole upravo zbog različitih osobina. Ronaldo ostavlja utisak čoveka koji svoju energiju i emocije snažno deli sa publikom, dok Mesi deluje kao mirniji i introvertniji genije koji se više izražava kroz igru nego kroz javne reakcije. I baš zbog tih razlika njihovo rivalstvo traje godinama - ne samo zbog fudbala, već i zbog potpuno različitih ličnosti koje predstavljaju.