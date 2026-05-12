Dok planetom vlada prava groznica skupljanja Panini sličica za Svetsko prvenstvo, jedan snimak iz doma Edina Džeka potpuno je osvojio internet i izazvao lavinu emocija.

Glavna junakinja je ćerikica proslavljenog reprezentativca Bosne i Hercegovine, Una Džeko, koja je tokom otvaranja kesica doživela trenutak za pamćenje.

Uzbuđena devojčica sedela je pored oca i otvarala kesice sa sličicama, a mama Amra atmosferu punu smeha i porodične topline zabeležila je kamerom.

U jednom trenutku Una je iz kesice izvukla upravo sličicu svog tate, nakon čega je usledila reakcija koja je raznežila region.

"Tataaa! Dobila sam tatu!", povikala je presrećna devojčica dok je sa osmehom pokazivala sličicu Edina Džeke.

Edin nije mogao da sakrije emocije, pa je kroz smeh i ponos posmatrao ćerkinu reakciju, dok su društvene mreže preplavili komentari da je upravo ovo "najlepši trenutak Panini ludnice".

Snimak se munjevito proširio internetom, a mnogi su poručili da upravo ovakve scene pokazuju kako su najlepše stvari zapravo one najjednostavnije...