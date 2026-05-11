Žoao Kanselo je nastavio da osvaja sve najvažnije šampionske titule.

Verovali ili ne, Portugalac je prvi fudbaler u istoriji koji je osvojio - Premijer ligu, Seriju A, Bundesligu i La Ligu.

Kao što je poznato, sa Mančester sitijem je osvojio sve moguće trofeje, a čak i tri Premijer lige, 2021, 2022. i 2023. godine. Istina, u toj poslednjoj je otišao na pozajmicu u Bajern Minhen, u januaru 2023. i do kraja iste je podigao i pehar Bundeslige.

Žoao Kanselo

Seriju A osvojio je sa Juventusom u sezoni 2018/19, da bi svoju kolekciju zatvorio sa Barselonom, jučerašnjom titulom prvaka Španije.

Ako na to dodamo da je osvojio i titulu sa Benfikom 2014. godine, te Ligu nacija sa Portugalom 2019, jasno je da prićamo o jednom od najtrofejnijih igrača u modernoj istoriji.

Kada se saberu svi njegovi trofeji, Kanselo ih je u dosadašnjoj karijeri skupio 16.

Ukoliko Barselona odluči da ga otkupi od Al Hilala, sigurno je da ga u narednim godinama čeka napad na nove trofeje.

