"Da budem iskren, ako me neko bude kritikovao, veoma mi je žao. To je poslednja utakmica, nakon što smo prethodno odigrali 37 u Premijer ligi. Da li će neko isto reći da je nečasno bilo ako je neki tim rotirao protiv Arsenala ili Sitija u 25. kolu i tako odredio tok borbe za titulu? Ja nisam odgovoran ni za Arsenal ni za Siti, nego za Kristal Palas. I plaćen sam da radim u interesu Kristal Palasa, a ne Arsenala ili Sitija", rekao je Glasner.