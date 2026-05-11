ARTETA DOBIO NEOČEKIVANO DOBRE VESTI: "Da li će neko reći da je nečasno...?!"
Menadžer Kristal Palasa Oliver Glasner nema nameru da pravda svoju odluku da odmori ključne igrače u poslednjem kolu Premijer lige.
Iako Kristal Palas dočekuje Arsenal u meču koji bi mogao da odredi šampiona, Glasneru je u interesu da odmori svoje najbolje igrače pred finale Lige konferencija, što su neočekivano dobre vesti za Mikela Artetu.
Razmak između utakmica sa Arsenalom i Rajo Valjekanom je samo tri dana, stoga Glasner opravdano razmatra da odmori pojedince.
"Da budem iskren, ako me neko bude kritikovao, veoma mi je žao. To je poslednja utakmica, nakon što smo prethodno odigrali 37 u Premijer ligi. Da li će neko isto reći da je nečasno bilo ako je neki tim rotirao protiv Arsenala ili Sitija u 25. kolu i tako odredio tok borbe za titulu? Ja nisam odgovoran ni za Arsenal ni za Siti, nego za Kristal Palas. I plaćen sam da radim u interesu Kristal Palasa, a ne Arsenala ili Sitija", rekao je Glasner.
Zanimljivo je to da Palas već u sredu igra zaostalu utakmicu protiv Mančester sitija, samo 10 dana pre duela sa Arsenalom, pa ostaje da vidimo da li će i tu Glasner odmarati neke od igrača...
Kurir Sport / Sportske.net
