Arsenal je pobedio rezultatom 1:0 na teškom gostovanju i to pogotkom u 83. minutu.

Nakon gola Trosara viđena je ozbiljna drama i pogodak Vest Hema u 95. minutu koji je poništen nakon intervencije iz VAR sobe i gledanja snimka.

Sudija Kris Kavana je video da je Pablo napravio prekršaj nad golmanom Rajom nakon centaršuta Bovena, pa je pogodak koji je postignut u nastavku akcije poništen.

Detalji sa utakmice Arsenal - Vest Hem

Brojne reakcije su se pojavile u kratkom roku, a mnogi ističu da je u šesnaestercu Arsenala viđeno puno duela koji su zaslužili da budu okrakterisani kao prekršaj, te da je Vest Hem mogao da dobije jedanaesterac za nekoliko faulova nad njegovim fudbalerima.

Čuveni engleski sudija Daren Kan, koji je bio pomoćnik u finalu Svetskog prvenstva 2010. godine, ističe da bi trebalo napravili veliku promenu pravila.

"Smatram da je zrelo vreme za promenu pravila prema kojoj napadačima ne bi smelo da bude dopušteno da uđu u peterac pre izvođenja udarca iz ugla", rekao je on i dodao:

"Kod gol-auta, napadači ne smeju da budu u kaznenom prostoru. Slično tome, kod kornera im ne bi trebalo dopustiti ulazak u peterac sve dok lopta ne uđe u igru", poručio je Kan koji je 20 godina bio pomoćni sudija u Premijer ligi.

U svakom slučaju, mišljenja su podeljena, ali činjenica je da bi ova odluka mogla da doprinese tome da Arsenal osvoji Premijer ligu, ali i da Vest Hem ispadne u Čempionšip.

Posle utakmice iz 36. kola prvoplasirani Arsenal ima 79 bodova, pet više, uz utakmicu više od Mančester sitija, a Vest Hem na 18. poziciji bod manje i utakmicu više od Totenhema koji trenutno zauzima poslednju poziciju koja garantuje ostanjanje u Premijer ligi.

