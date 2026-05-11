SERGEJ BARBAREZ PRELOMIO - EVO NA KOGA SELEKTOR BOSNE RAČUNA ZA MUNDIJAL! Edin Džeko, Samed Baždar, ali i Jovo iz Šapca!
Edin Džeko, Samed Baždar, ali i Jovo Lukić, napadač rođen u Šapcu... Ovo su neka od imena koja se nalaze na spisku Sergeja Barbareza i koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Svetskom prvenstvu.
Barbarez je objavio spisak igrača za SP, ali i spisak rezervi. BiH se nalazi u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a na spisku se nalaze sledeći fudbaleri:
Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.
Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac.
Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.
Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.
Na rezervnom spisku se nalaze:
Tarik Karić, Mladen Jzurkas, Emir Karić, Arjan Malić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đaković, Amer Gojak, Haris Hajradinović i Dario Šarić.
