Edin Džeko, Samed Baždar, ali i Jovo Lukić, napadač rođen u Šapcu... Ovo su neka od imena koja se nalaze na spisku Sergeja Barbareza i koja će predstavljati Bosnu i Hercegovinu na predstojećem Svetskom prvenstvu.

Edin Džeko na meču Bosna i Hercegovina - Italija Foto: ELVIS BARUKCIC / AFP / Profimedia, www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Barbarez je objavio spisak igrača za SP, ali i spisak rezervi. BiH se nalazi u grupi B sa Kanadom, Švajcarskom i Katarom, a na spisku se nalaze sledeći fudbaleri:

Golmani: Nikola Vasilj, Martin Zlomislić, Osman Hadžikić.

Odbrana: Amar Dedić, Nikola Katić, Stjepan Radeljić, Nidal Čelik, Nihad Mujakić, Tarik Muharemović, Sead Kolašinac.

Vezni red: Amir Hadžiahmetović, Ivan Šunjić, Benjamin Tahirović, Dženis Burnić, Armin Gigović, Ermin Mahmić, Ivan Bašić, Amar Memić, Kerim Alajbegović, Esmir Bajraktarević.

Napad: Samed Baždar, Jovo Lukić, Haris Tabaković, Ermedin Demirović, Edin Džeko.

Na rezervnom spisku se nalaze:

Tarik Karić, Mladen Jzurkas, Emir Karić, Arjan Malić, Jusuf Gazibegović, Ifet Đaković, Amer Gojak, Haris Hajradinović i Dario Šarić.

Šta vi mislite, dokle selekcija Bosne može na predstojećem Mundijalu? Pišite nam u komentarima vaše mišljenje... 

Edin Džeko kiti muzičare