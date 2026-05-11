Slušaj vest

Trener fudbalera Real Madrida Alvaro Arbeloa izjavio je posle poraza od Barselone da u klubu razumeju razočaranje i nezadovoljstvo navijača ovom sezonom.

Fudbaleri Reala poraženi su u nedelju u gostima od Barselone rezultatom 2:0 i tako ostali bez mogućnosti da osvoje titulu šampiona Španije.

"Ne možemo mnogo toga da kažemo navijačima, razumemo razočaranje i nezadovoljstvo ovom sezonom. Potrebno je da vidimo šta smo pogrešno uradili. Mnogo puta smo se podizali. Razumemo bes, i mi smo ljuti. Ne smemo da odustanemo, imamo do kraja sezone još tri meča, branimo nešto veće od nas samih ili našeg prestiža, branimo ovaj grb", rekao je Arbeloa.

1/5 Vidi galeriju Barselona - Real Madrid 2:0 Foto: Agencia LOF / Actionplus / Profimedia

On je naveo da je rano vođstvo Barselone bilo presudno za dalji ishod utakmice.

"Postalo je vrlo teško previše rano. Oni su veoma dobri kada povedu. Imaju dobro izgrađen tim. Tražio sam od svoje ekipe da pruži sve od sebe, bez obzira na rezultat. Imamo sjajan sastav iz kojeg može mnogo da se izvuče. Ove igrače bi svaki tim u Evropi poželeo. Ostaje nam samo da razmišljamo o budućnosti. Moramo da imamo jasnu ideju, da naučimo iz toga što smo izgubili mnogo bodova u utakmicama u kojima nismo smeli", izjavio je Arbeloa.

Real je drugu sezonu zaredom završio bez osvojenog trofeja.