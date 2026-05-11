Trener fudbalera AEK-a iz Atine Marko Nikolić izjavio je posle osvajanja titule šampiona Grčke da je to jedan od najsrećnijih trenutaka njegove karijere.

Fudbaleri AEK-a osvojili su 14. titulu šampiona Grčke nakon što su u nedelju na svom terenu pobedili Panatinaikos rezultatom 2:1 i tako stekli nedostižnu prednost u odnosu na PAOK i Olimpijakos.

"Sjajan osećaj. Naravno da sam srećan. Osvajao sam trofeje i u drugim državama, ali ovo je jedan od najsrećnijih momenata moje karijere. Hvala svima u klubu, ali i navijačima. Ovo je za moju ćerku koja je ovde u Grčkoj, ali i za moju porodicu i prijatelje u Srbiji", rekao je Nikolić.

Marko Nikolić Foto: IPA Sport/ABACA / Abaca Press / Profimedia, Giorgos Arapekos / Zuma Press / Profimedia, BRUNO FAHY / Belga Press / Profimedia

On je naveo da su svi u ekipi zaslužni za preokret protiv Panatinaikosa od 0:1 do 2:1.

"Nisam ja ništa okrenuo, već igrači. Kada rezerve pogode, svi pričaju kako je trener pametan, ali nije to uvek baš takav slučaj. Svako ima svoj zadatak", izjavio je Nikolić.

Srpski trener je u dosadašnjoj karijeri osvajao titule šampiona sa Partizanom i Videotonom. AEK će igrati u plej-ofu kvalifikacija za Ligu šampiona za sledeću sezonu.

