Muglaspor je u finalu plej-ofa Druge lige (treći rang takmičenja) savladao Elazigspor i plasirao se u Prvu ligu (drugi rang takmičenja).

Utakmica odigrana u nedelju 10. maja je završena rezultatom 0:0 posle regularnog toka i produžetaka, a pobednika i plasman u viši rang su dolučili penali.

U dramatičnoj penal seriji Muglaspor je trijumfovao sa 8:7 i tako obezbedio istorijsku promociju.

Posebno će se pamtiti jedan neverovatan penal u seriji. Golman Elazigspora je odbranio šut igrača Muglaspora, a odbijena lopta se čudno odbila, rotirala i završila u sopstvenoj mreži. Bio je to penal za pobedu Elazigspora, a fudbaleri ovog tima su potrčali da slave pobedu, dok su navijači skočili na tribinama.

Na njihovu žalost, videli su kako lopta ipak ulazi u gol.

Pogledajte kako je to izgledalo:

U nastavku penal serije, njihov tim je izgubio.

Treća uzastopna promocija

Ovaj uspeh predstavlja nastavak neverovatnog uspona kluba iz Mugle koji je ostvario promociju u viši rang.

Muglaspor je 2024. godine igrao regionalnu amatersku ligu, odnosno peti rang, a sada je ostavrio plasman u drugi rang.

Za samo tri godine, klub je prešao čak tri ranga, a u klubu sigurno maštaju o još jednoj neverovatnoj sezoni.

