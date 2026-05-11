Pari Sen Žermen i Arsenal će u Budimpešti 30. maja igrati utakmicu za trofej, a gotovo tri nedelje ranije određena je sudijska ekipa za taj meč.

Tim arbitara za finale Lige šampiona sastoji se od osam sudija sudija iz tri zemlje:

  1. Glavni sudija: Danijel Sibert (Nemačka)
  2. Pomoćni sudija: Jan Sidel (Nemačka)
  3. Pomoćni sudija: Rafael Foltin (Nemačka)
  4. Četvrti sudija: Sandro Šerer (Švajcarska)
  5. Rezervni sudija: Gvadalupe Poras Ajuzo (Španija)
  6. VAR sudija: Bastijan Dankert (Nemačka)
  7. Pomoćni VAR sudija: Robert Šreder (Nemačka)
  8. VAR podrška: Karlos del Sero Grande (Španija)
