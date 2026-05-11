Evropska unija fudbala (UEFA) je odredila sudijski tim za finale Lige šampiona.
ODLUKA
OVO SU KLJUČNI LJUDI ZA UTAKMICU SEZONE! UEFA dugo razmišljala šta da radi za finale Lige šampiona i na kraju prelomila!
Pari Sen Žermen i Arsenal će u Budimpešti 30. maja igrati utakmicu za trofej, a gotovo tri nedelje ranije određena je sudijska ekipa za taj meč.
Tim arbitara za finale Lige šampiona sastoji se od osam sudija sudija iz tri zemlje:
- Glavni sudija: Danijel Sibert (Nemačka)
- Pomoćni sudija: Jan Sidel (Nemačka)
- Pomoćni sudija: Rafael Foltin (Nemačka)
- Četvrti sudija: Sandro Šerer (Švajcarska)
- Rezervni sudija: Gvadalupe Poras Ajuzo (Španija)
- VAR sudija: Bastijan Dankert (Nemačka)
- Pomoćni VAR sudija: Robert Šreder (Nemačka)
- VAR podrška: Karlos del Sero Grande (Španija)
