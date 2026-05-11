UEFA je već saopštila da će glavni arbitar finala Lige šampiona biti - Daniel Zibert.

Arsenal - Atletiko 5.5.2026

U pitanju je nemački sudija, koji je nedavno sudio revanš polufinala u kom je Arsenal pobedio Atetiko Madrid rezultatom 1:0. Podsetimo, u Madridu su posle ove utakmice izrazili nezadovoljstvo pojedinim odlukama, poput one da svira faul nad Gabrijelom, u trenutku kada je Antoan Grizman postigao gol.

Takođe, Đulijano Simeone je bio uveren da će dobiti penal zbog Gabrijelovog povlačenja sa leđa u šesnaestercu, ali je Nemac i tu odmahnuo rukom.

Zanimljivo da je on bio sudija i na meču između Sportinga i Arsenala u Lisabonu, a taj meč gosti su dobili golom Kaja Haverca u nadoknadi.

Pari Sen Žermenu je sudio u grupnoj fazi, u remiju sa Atletikom u Bilbau.

Inače, ovaj arbitar ima 42 godine, a ove sezone u Ligi šampiona je sudio na devet utakmica, finale će biti deseti meč.

Veliko finale igra se u Budimpešti, 30. maja u 18.00.

