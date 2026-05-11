Srpski trener Marko Nikolić osvojio je titulu šampiona Grčke sa AEK-om i već sada kuje planove za letnji prelazni rok.

Kako piše “Africa Foot” - Šavi Babika, aktuelni fudbaler Crvene zvezde, velika je želja srpskog trenera.

Šavi Babika u dresu Crvene zvezde

Navodi se da je AEK već ušao u pregovore sa Zvezdom oko Babike koji sada kao pozajmljen igrač iz aktuelnog šampiona Srbije nastupa za Karagumruk. Međutim, činjenica da je tim Aleksandra Stanojevića ispao u drugi rang takmičenja u Turskoj, skratio je obruč kada je u pitanju ulaganje u tim.

U skladu s tim – Babika bi trebalo da se na leto vrati na Marakanu i da odatle krene put Atine. Nije poznato da li je reč o pozajmici ili otkupu ugovora, ali sigurno bi čelnicima Zvezde odgovarale obe opcije, ako se uzme u obzir da Babika nije u planovima.

Nedavno je izašla vest i da Karabag želi Gabonca.

Crveno-beli su ga platili 4.000.000 evra, i bio je velika želja Vladana Milojevića. Čini se da Dejan Stanković nije oduševljen kvalitetom brzonogog ofanzivca. Otpisao ga je nakon zimskih priprema, ali bi Nikolić mogao da ga vrati u život.

