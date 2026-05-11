Naime on je dobio neverovatnu ponudu iz Saudijske Arabije, od tamošnjeg prvoligaša Al-Kadsija ali je umesto slavlja usledio pravi porodični rat.

Golamn Real Madrida - Tibo Kurtoa

Kurtoi je ponuđena godišnja plata od neverovatnih 30 miliona evra. To je skoro četiri puta više od onoga što trenutno zarađuje na "Santjago Bernabeu", gde prima oko osam miliona po sezoni.

Ipak, ogromno bogatstvo nije impresioniralo njegovu suprugu, izraelsku manekenku Mišel Gerzig (28). Ona je, prema navodima novinara iz Zaliva, otvoreno zapretila Kurtoi razvodom ukoliko potpiše ugovor i natera porodicu na selidbu u Saudijsku Arabiju.

Atraktivna Mišel navodno ne želi ni da čuje za život u Saudijskoj Arabiji i insistira na ostanku u Evropi. Kurtoa, koji sa Realom ulazi u poslednjih 12 meseci ugovora, navodno je bio veoma zagrejan za ovu promenu, ne samo zbog novca, već i zbog navodnih tenzija u svlačionici "kraljevskog kluba".

Podsetimo, Belgijanac je u Madrid stigao 2018. godine iz Čelsija za 35 miliona evra, a sa klubom je osvojio čak 14 trofeja.