DA SAM MAĐIONIČAR OSTAO BI U BARSELONI: Postigao sjajan gol u El Klasiku pa progovorio o svojoj budućnosti...
Posle trijumfa u El Klasiku protiv Reala, gde je engleski napadač postigao fantastičan pogodak, pričao je o svojoj budućnosti.
"Ne znam šta da vam kažem... Da sam mađioničar, ostao bih u Barseloni", iskren je iskusni napadač.
Veruje Markus Rašford da će Barsa i nastaviti da beleži odlične rezultate još dugo.
"Došao sam u Barselonu da pobeđujem i cilj mi je da nastavim to da radim. Ovaj tim je neverovatan i ovaj tim će osvojiti još mnogo trofeja u budućnosti. Čast je biti ovde, a videćemo šta će dalje biti".
Osvrnuo se engleski reprezentativac i na prvi gol u jučerašnjoj pobedi sa 2:0.
"Nije mi bila namera da šutiram direktno u gol. Nisam imao dobar pogled na ugao i nisam znao gde da šutiram, ali svi su me savetovali da pokušam i njihovo ohrabrivanje dalo mi je samopouzdanje. Na kraju, bio je to sjajan gol", objasnio je Barsin napadač.
Markus Rašford je ove sezone sakupio 48 nastupa za katalonski klub, u kojima je dao 14 i asistirao za 12 pogodaka.