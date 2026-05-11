Posle trijumfa u El Klasiku protiv Reala, gde je engleski napadač postigao fantastičan pogodak, pričao je o svojoj budućnosti.

Real - Barselona, El klasiko 2025/26

"Ne znam šta da vam kažem... Da sam mađioničar, ostao bih u Barseloni", iskren je iskusni napadač.

Veruje Markus Rašford da će Barsa i nastaviti da beleži odlične rezultate još dugo.

"Došao sam u Barselonu da pobeđujem i cilj mi je da nastavim to da radim. Ovaj tim je neverovatan i ovaj tim će osvojiti još mnogo trofeja u budućnosti. Čast je biti ovde, a videćemo šta će dalje biti".

Osvrnuo se engleski reprezentativac i na prvi gol u jučerašnjoj pobedi sa 2:0.

"Nije mi bila namera da šutiram direktno u gol. Nisam imao dobar pogled na ugao i nisam znao gde da šutiram, ali svi su me savetovali da pokušam i njihovo ohrabrivanje dalo mi je samopouzdanje. Na kraju, bio je to sjajan gol", objasnio je Barsin napadač.

Markus Rašford je ove sezone sakupio 48 nastupa za katalonski klub, u kojima je dao 14 i asistirao za 12 pogodaka.