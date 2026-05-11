Paulo Dibala (32) potvrdio je da ga Roma još nije kontaktirala oko produženja ugovora i da bi derbi protiv Lacija mogao biti njegova poslednja domaća utakmica za klub

Argentinski napadač je posle dramatične pobede Rome 3:2 nad Parmom rekao da i dalje ne zna kakva mu je budućnost.

- Niko me nije kontaktirao. Ugovor mi ističe za dve utakmice i, kako sada stoje stvari, derbi će biti moja poslednja utakmica pred našim navijačima - rekao je Dibala.

Roma je tom pobedom ostala u trci za Ligu šampiona, ali je situacija i dalje neizvesna, jer je borba na vrhu tabele veoma tesna.

Dibala je naglasio da je fokus ipak na timu i borbi do kraja sezone, dok Roma pokušava da izbori plasman u elitno evropsko takmičenje.

Argentinac je imao skoman učinak ove sezone, sa dva gola i četiri asistencije na 20 utakmica u Seriji A.

