Fudbalska reprezentacija Španije dobila je ohrabrujuće informacije pred početak Svetskog prvenstva.

Krilni napadač Niko Vilijams pauziraće oko tri nedelje, što znači da bi trebalo da bude spreman za nastup na Mundijalu.

Niko Vilijams Foto: CHRISTIAN CHARISIUS / AFP / Profimedia, Starsport/Srđan Stevanović

Selektor Luis de la Fuente bio je spreman da sačeka jednog od ključnih igrača čak i do druge ili treće utakmice grupne faze, ali sada postoji realna mogućnost da se Vilijams pojavi već na premijernom meču protiv Zelenortskih Ostrva 15. juna.

Dodatni pregledi pokazali su da se radi o povredi mišića leve noge koja ne bi trebalo da ostavi ozbiljnije posledice. Postoji čak mogućnost da Vilijams počne da trenira sa ekipom već tokom priprema u Sjedinjenim Američkim Državama.

