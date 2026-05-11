Trener Novosađana Miroslav Tanjga izneo je svoja očekivanja pred ovaj meč.

Tanjga ne krije da je čitav Novi Sad u euforiji i da ekipa s nestrpljenjem iščekuje meč za trofej.

"Napokon je došla ta utakmica za koju smo se borili. Ovo je veliko finale i ne moram da objašnjavam koliko nam znači. Crvena zvezda je poznat protivnik, a ovo treba da bude šlag na tortu za našu sezonu. Ulazimo u meč sa najviše moguće žara. Ovo je treće finale protiv Zvezde i nadam se da će biti "treća sreća". Kalkulacija nema, idemo na pobedu", jasan je Tanjga.

On je istakao da je ekipa fizički i psihički na vrhuncu.

"Ekipa je spremna da uđe u istoriju kluba. Borimo se za trofej, ovo je naša prva "meč lopta". Osećam optimizam i u gradu, vlada pozitivna atmosfera i veliko je interesovanje navijača. Što se kadra tiče, osim onih koji su duže van stroja, svi su zdravi i orni. Imamo još možda jednu nedoumicu oko sastava, ali to neće praviti razliku, nama je sve poznato", poručio je strateg Novosađana.

Tanjga se osvrnuo i na organizaciju samog događaja, podsećajući na prošlogodišnje nerede koji su bacili senku na praznik fudbala.

"Nadam se da su izvučene pouke i da se neke stvari neće ponoviti. Verujemo da će organizacija biti na nivou i da će stadion biti pun. Prošlogodišnje finale je bilo za zaborav. Mi u klubu gledamo sportsku stranu, morali smo tada da nastavimo meč uprkos ružnim scenama koje nisu trebale nikome, ni nama ni Zvezdi. Apelujem na navijače da ovo bude praznik fudbala, neka narod uživa i neka bolji pobedi". zaključio je Miroslav Tanjga.

Meč se igra u sredu u Loznici sa početkom u 19 časova.