Pored brojnih tema Lalatović se prisetio i na koji način je tadašnjim rukovodiocima, Zvezdanu Terziću i Slaviši Kokezi, predložio da dovedu Kataija u Crvenu zvezdu.

"Sedeli smo u Franšu Kokeza, Terza i ja. Ja kažem: ’Katai!’ Kažu: ’Ko ti je taj?’ Evo, opet se krstim."

Potom, dodatno je objasnio celu situaciju:

"Da, uvek kad kažem ’ovoga mi krsta’, govorim istinu. I oni mi kažu - ko je taj? Katai je tada imao nešto zdravstvenih problema. Kažem: ’Ja vam garantujem svojim životom da je to jedini igrač u ligi koji može da prođe jedan na jedan, jedan na dva, jedan na tri’. Oni me gledaju - ovaj je lud. I mi ga dovedemo. Katai me tu ubio, došao totalno nespreman, nije mogao da hoda, imao viška kila, ali ja kažem: ’Ljudi, verujte mi. Verujte mi!’ Njemu je trebalo da se vrati posle te pauze od šest meseci, prošao je pripreme, bio kod mene tu polusezonu i kad je došao Grof, on se tad vratio i eksplodirao. Jer, koliko praviš pauzu, toliko ti treba vremena da se vratiš. Šta je Katai danas? Ja sam ga doveo u Zvezdu lično, ne Terza, ne Kokeza - lično Nenad Lalatović. Navijači Crvene zvezde meni treba da budu zahvalni zato što je Katai danas to što jeste i nikom drugom."

Otkrio je i da li smatra da Katai zaslužuje da bude nova Zvezdina zvezda.

"Pa sad znate kako, ja ne bih da se mešam u to. Za jedno ime sam govorio da treba da bude Zvezdina zvezda, ne mogu sad da se setim ko je u pitanju."

Ipak, nema dilemu da je Katai najbolji igrač Superlige Srbije.

"Katai. Nema veze što ima godine, pravi razliku, daje golove. Jednostavno, ja uživam kad ga gledam. On kad ušprinta, kad te cimne, kad te laže, ti ne znaš gde ćeš. Ja kažem sinu, koji hoće da trenira privatno: ’Ljubi te tvoj tata, treniraj levu nogu’. Zašto? Pričam mu da Katai ima istu i levu i desnu nogu, ne zna se gde će da dribla. Ja ne znam kako da ga čuvam. Kad kažem igraču, kad igra desno krilo, a leva je noga, kažem: ’Čuvaj ga sa unutrašnje strane i teraj ga spolja. Ako te prođe spolja, ja sam kriv. Ako te prođe unutra, onda ti, ti si kriv. Zatvorimo ulazak unutra’. Za Kataija ne znam kako da kažem igraču. ’Priđi mu blizu, ne daj mu da se okrene, jer on kad se okrene, ne možeš da ga čuvaš", poručio je, između ostalog, Lalatović u podkastu „2x45”.