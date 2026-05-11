Kako stvari stoje, Brazilac Rodrigao više nije u planovima stručnog štaba Crvene zvezde i dobio je dozvolu da pronađe novu sredinu.

Uprava Zvezde zato već traži pojačanje u odbrani, a prema informacijama iz Rusije, pažnja je usmerena ka Baltiki iz Kalinjingrada.

Na meti srpskog šampiona nalazi se Nejtan Gasama, 25-godišnji reprezentativac Malija rođen u Francuskoj. Ruski novinar i transfer insajder Ivan Karpov navodi da je Zvezda ozbiljno zainteresovana i da je spremna da izdvoji između dva i dva i po miliona evra za defanzivca Baltike, preneo je "Mozzartsport".

Gasama je ove sezone odigrao 23 utakmice u ruskom prvenstvu i zabeležio tri asistencije. Reč je o levonogom štoperu visokom 192 centimetra, koji po potrebi može da igra i na poziciji levog beka, što je profil igrača koji trenutno nedostaje crveno-belima.

Trener Crvene zvezdeDejan Stanković dobro poznaje kvalitete malijskog fudbalera još iz perioda dok je vodio Spartak iz Moskve, pošto su tada bili rivali u ruskom šampionatu. Pored Zvezde, interesovanje za Gasamu ranije su pokazali i grčki klubovi PAOK i AEK.

Malijski reprezentativac prošao je omladinsku školu francuskog Nanta, zatim je iskustvo sticao u nižim ligama Francuske, pre nego što je prešao u Slaviju iz Sofije.

U Baltiku je stigao tokom leta 2023. godine za obeštećenje od 500.000 evra, a do sada je za klub iz Kalinjingrada odigrao 80 utakmica uz četiri gola i tri asistencije.

