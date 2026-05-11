Nakon pobede protiv Reala u tokom proslave nove šampionske titule Levandovski nije krio činjenicu da bi njegovo vreme na Kamp Nou moglo da se bliži kraju.

U razgovoru za poljsku televizijsku stanicu "Eleven Sports", priznao je da je ideja o promeni okruženja i prelasku u manje fizički zahtevnu ligu realna mogućnost koja je na stolu.

"Postoji opcija u slabijoj ligi. Imam skoro 38 godina, ali se fizički osećam dobro, tako da razmatram tu mogućnost. Moram da uzmem u obzir da je možda vreme da igram i uživam u životu. Možda će se ta opcija pojaviti i ne isključujem je“, objasnio je Levandovski, koji je već povezivan sa timovima poput Čikago Fajera u Americi.

Neizvesnost vlada oko toga da li će Levandovski nastaviti da nosi dres Blaugrane sledeće sezone, s obzirom na izveštaje da mu je ponuđeno produženje ugovora uz smanjenu platu.

"Šta ću raditi na jesen? Ne znam. Upravo sam saznao da mi je ostalo još 51 dan ugovora, tako da još imam vremena. Saslušaću još nekoliko ponuda, pa ću onda odlučiti“, objasnio je Levandovski.