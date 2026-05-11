Selektor fudbalske reprezentacije Argentine Lionel Skaloni odredio je širi spisak igrača za predstojeće Svetsko prvenstvo.

Na spisku se nalazi 55 fudbalera:

Golmani: Emilijano Martinez, Heronimo Rulji, Huan Muso, Valter Benitez, Fakundo Kambeses, Santijago Beltran.

Odbrana: Augustin Hiaj, Gonzalo Montijel, Nahuel Molina, Nikolas Kapadolo, Kevin Makalister, Lukas Martinez Kvarta, Markos Senesi, Lisandro Martinez, Nikolas Otamendi, Herman Pecela, Leonardo Balerdi, Kristijan Romero, Lautaro di Loljo, Zaid Romero, Fakundo Medina, Markos Akunja, Nikolas Taljafiko, Gabrijel Rohas.

Vezni red: Maksimo Perone, Leandro Paredes, Gvido Rodrigez, Anibal Moreno, Milton Delgado, Alan Varela, Ekzekel Fernandez, Rodrigo de Paul, Ekzekel Palasios, Enco Fernandez, Aleksis Makalister, Đovani Lo Selso, Nikolas Domingez, Emilijano Buenda, Valentin Barko.

Napad: Lionel Mesi, Nikolas Paz, Franko Mastantuono, Tijago Almada, Tomas Aranda, Nikolas Gonzales, Alehandro Garnačo, Đilijano Simone, Matijas Sule, Klaudio Ečeveri, Đanluka Prestijani, Santijago Kastro, Lautaro Martinez, Hose Manuel Lopez, Hulijan Alvarez, Mateo Pelegrino.

Argentina brani trofej šampiona sveta osvojen pre četiri godine na Mundijalu u Kataru.

