Fudbaleri Totenhema i Lidsa odigrali su 1:1 u 36. kolu Premijer lige.

Matijs Tel je uspeo da matira Karla Darloua u 50. minutu i dovede svoj tim do prednosti - 1:0.

Ipak, konkretniji je bio Lids u nastavku, napadao je, a onda posle jednog duela u 70. minutu Itan Ampadu je završio na travi.

Tražio je Lids penal, ali dobio ga je nekoliko minuta kasnije posle reakcije VAR sobe. Odgovornost je preuzeo Domini Kalver-Luin i pogodio sa bele tačke za 1:1.

Totenhem i dalje nije obezbedio opstanak, dva kola pre kraja šampionata ima dva boda više od Vest Hema koji je prvi ispod crte.

Sa druge strane Lids je na 14. mestu sa 44 boda.

