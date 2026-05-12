Ponuda od koje zastaje dah stigla je na adresu čuvenog golmana Tiba Kurtoe, ali umesto slavlja usledio je haos!

Saudijski prvoligaš Al-Kadsija navodno je ponudio golmanu Real Madrida ugovor vredan čak 30 miliona evra godišnje, ali kada je delovalo da je transfer praktično gotova stvar - usledio je hladan tuš.

Kako prenose strani mediji, njegova supruga, manekenka Mišel Gerzig, oštro se usprotivila ideji da porodica napusti Evropu i preseli se na Bliski istok. Navodno je Kurtoi jasno stavila do znanja da ne želi život u Saudijskoj Arabiji i da bi njihov brak mogao da pukne ukoliko prihvati ponudu.

Ambiciozni klub iz Saudijske Arabije želi da dovede jednog od najboljih golmana sveta i spreman je da mu ponudi ugovor kakav se retko viđa čak i u današnjem fudbalu, ali planove im kvari zanosna Mišel.

Kurtoa trenutno brani za Real Madrid, gde godišnje zarađuje višestruko manje od sume koja mu se sada nudi. Iako je sportski i finansijski izazov ogroman, izgleda da bi presudnu reč mogla da ima upravo njegova supruga.

Situacija je posebno zanimljiva jer Belgijanac ulazi u završnicu ugovora sa madridskim velikanom, pa se sve glasnije priča da razmatra poslednji veliki ugovor u karijeri. Ipak, čini se da novac ovoga puta nije jedina stvar na stolu.

Kurtoa je u Madrid stigao još 2018. godine iz Čelsija i od tada postao jedan od ključnih igrača kraljevskog kluba. Osvojio je brojne trofeje i izgradio status legende među navijačima, ali sada bi odluku o nastavku karijere mogla da odredi prava porodična drama.

Da li će prevagnuti milioni ili brak – ostaje da se vidi.