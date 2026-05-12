U klub je stigao na zimu 2019. godine i, nakon nešto lošijeg starta, postao je ključan igrač i neko bez koga je teško zamisliti uspehe koje su crveno-beli ostvarili prethodnih godina.

O Mirku Ivaniću je pohvalno govorio i Nenad Lalatović koji je otkrio da njegovo upoznavanje sa fudbalerom nije proteklo najbolje.

Lalatović je kao trener vodio Ivanića na početku njegove karijere kada je igrao za Proleter kao pozajmljeni fudbaler Vojvodine.

"Mića Ivanić je jedan od najboljih igrača koje sam ikad trenirao i najbolji momak. S pravom je tu gde jeste. S pravom je u Crvenoj zvezdi, s pravom je postao legenda Crvene zvezde. Ja sam ga trenirao u Proleteru. Sećam se jednog treninga gde je pao u nesvest. Znate zašto je pao? Pio je puno koka-kole i po celu noć igrao igrice. Bio je onako gladan, a kod mene su treninzi teški. Bio je mlad, imao je 17 godina. Kod mene su naporni treninzi i njemu je bilo malo loše. Ja mislim: ’Koga su mi, bre, ovo doveli? Ovaj pada ovde, ne može izdržati trening...", rekao je Lalatović prilikom gostovanja podkastu "Mozzart 2x45".

Mirko Ivanić

Brzo je došlo do preokreta.

"Ja ga ubacim u jednu utakmicu i kad sam video pomislim: 'je**m ti sunce, ko je ovaj mali?!'. Čudo, čudo! Jednom sam ga stavio na klupu, ubacio u igru i postao je moj miljenik. To je igrač koji ima viziju, koji vidi rešenje pre nego što dobije loptu. Posle svakog dobrog pasa nastavlja kretanje, usmeren prijem, sve - čudo. To je danas najteže sačuvati, kad daš pas i nastaviš kretanje, kad dođeš iz drugog plana. Danas se fudbal ne igra s loptom, igra se bez lopte, ali u igri bez lopte moraš biti spreman da bi se ponavljao, da dolaziš u te prostore. Džaba ako ja imam loptu i sad, ti se ubaciš, ja ti gurnem loptu. Neki kažu: 'Bravo, majstore, za loptu'. Ja kažem: 'Ne, stani, stop trening. Ne bravo ti. Bravo ti, jer si me svojim kretanjem naterao da ja dobijem tu ideju'. Jer da sam ja bio statičan, ti bi mi dao loptu u noge", objasnio je Nenad Lalatović.

Kurir sport/Mozzart 2x45

