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Didi je preminuo 12. maja 2001. godine.

Rođen je 8. oktobra 1928. godine u siromašnoj porodici u mestu Kampos dos Gojtakazes i prošao je težak životni put od uličnog prodavača kikirikija do legende koja je dva puta bio šampion sveta.

Teško detinjstvo i borba za život

Kao dete iz siromašne porodice, Didi je rano morao da radi. Prodavao je kikiriki na ulicama kako bi pomogao roditeljima, a sa samo 14 godina doživio je tešku povredu kolena koja je dovela do opasne infekcije, nakon čega su lekari predlagali amputaciju desne noge.

Srećom, uspeli su da mu sačuvaju nogu, a taj traumatičan događaj ga nije slomio.

Počeo je da igra fudbal na ulicama i prašnjavim terenima svog rodnog grada, a strast prema igri i neverovatna upornost odvela su ga do vrha svetskog fudbala.

Od Madureire do Real Madrida

Profesionalnu karijeru je započeo 1947. godine u Madureiri, a ubrzo je prešao u Fluminense, gde je postao prava zvezda. Osvojio je nekoliko važnih trofeja.

Didi je postigao prvi gol u istoriji legendarnog Marakane za selekciju Rio de Žaneiro Ol-stars protiv Sao Paulo Ol-stars.

Najveći deo svoje klupske slave stekao je igrajući za Botafogo, gde je igrao zajedno sa legendama poput Garinče, Niltona Santosa i Zagalla. U tom periodu postao je idol navijača, toliko da je 1957. godine nakon osvajanja prvenstva obećao da će peške preći put od Marakane do kuće. Ispunio je obećanje, a hiljade navijača ga je ispratilo na tom putu.

Godine 1959. napravio je veliki transfer u Real Madrid, gde je igrao sa Alfredom di Stefanom, Ferencom Puškapom i Franciskom Gentom. Iako je sa Realom osvojio Evropski kup 1960. godine, nije se u potpunosti prilagodio španskom stilu igre i brzo se vratio u Južnu Ameriku.

Kasnije je igrao u Peruu, Meksiku i završio karijeru u São Paulu 1966. godine.

Dvostruki svetski prvak

Za reprezentaciju Brazila Didi je odigrao 68 utakmica i postigao 20 golova. Nastupao je na tri Svetska prvenstva, a najveći trag ostavio je 1958. i 1962. godine.

Na Svjetskom prvenstvu u Švedskoj 1958. bio je jedan od najboljih igrača turnira. Elegantni plejmejker sa neverovatnim pregledom igre, preciznim dugim dodavanjima i sjajnim izvođenjem slobodnih udaraca predvodio je Brazil do prve titule prvaka sveta. Četiri godine kasnije, u Čileu 1962. godine, ponovo je bio deo zlatne generacije koja je odbranila titulu.

Foto: Carlo Bollo / Alamy / Profimedia

Didi je izmislio čuveni udarac "folha seca" (suvi list) – specijalnu tehniku slobodnog udarca spoljašnom stranom stopala kojom je lopta letela nepredvidivo i naglo padala pred golmanom. Ta tehnika je decenijama kasnije inspirisala mnoge majstore slobodnih udaraca, poput Žuninja Pernambukana.

Trenerska karijera

Nakon završetka igračke karijere, Didi se uspešno bavio trenerskim poslom. Vodio je peruansku reprezentaciju, River Plate, Fenerbahče, sa kojim je osvojio dve uzastopne titule u Turskoj, Fluminense, Botafogo, Kruzeiro i brojne druge klubove.

Preminuo je 12. maja 2001. godine u Rio de Žaneiru u 72. godini. Ostao je upamćen kao elegantni "Etiopski princ" fudbala, igrač koji je fudbal pretvorio u umetnost, a siromaštvo i teškoće iz detinjstva pretvorio u snagu koja ga je dovela do vrha.

Valdir Pereira Didi nije bio samo fudbaler. Bio je simbol brazilske fudbalske magije, upornosti i talenta koji dolazi iz najtežih uslova. Od uličnog prodavača kikirikija do dvostrukog svjetskog prvaka, njegova životna priča je jedna od najinspirativnijih u istoriji sporta.

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