Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Bivši trener FK Crvena zvezda i selektor mlade reprezentacije Srbije Aleksandar Janković podelio je fotografiju sa šefom struke Mančester sitija Pepom Gvardiolom.

Aleksandar Janković proteklog vikenda bio je gost Mančester sitija, gde je došao na poziv trenera Pepa Gvardiole i sportskog direktora kluba Uga Vijane.

Aleksandar Janković iz vremena kada je bio selektor Kine Foto: John Ricky / AFP / Profimedia

Aleksandar Janković (54) tokom nekoliko dana provedenih u Engleskoj bio je u prilici da gleda treninge prvog tima Mančester sitija i rad Pepa Gvardiole. Isto tako, analizirao je celokupan proces treniranja i skautiranja u klubu, video rad svih mlađih selekcija, kao i oporavak ekipe, te pripremamu za utakmice svih selekcija u sistemu Mančester sitija.

Takođe, razgovaralo se i o mogućoj saradnji Jankovića sa nekim od klubova “Siti Grupe”. U opticaju su – Njujork siti, Đirona, Palermo, Melburn siti…

Da podsetimo, Aleksandar Janković poslednji angažman imao je na mestu selektora Kine. Više od dve godine je slobodan, a nekoliko puta je isticao da ne žuri i čeka pravu ponudu. Do sada je sa promenjivim uspehom radio u Crvenoj zvezdi, Lokerenu, Mehelenu i Standardu.