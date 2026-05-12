Nekadašnji čuvar mreže Partizana, Marko Jovičić, priredio je nesvakidašnji spektakl u Braničevskoj okružnoj ligi postigavši čak četiri gola na jednoj utakmici.

Da, dobro ste pročitali...

Nastupajući za ekipu Petar Dobrnjac, on je u pobedi od 5:1 protiv Napretka iz Bubušinca protivničku mrežu tresao rafalno – četiri puta u razmaku od samo 13 minuta.

Foto: FK Partizan

Iako ga pamtimo kao golmana iz šampionske generacije crno-belih koja je 2017. godine uzela duplu krunu, 31-godišnji Jovičić je nakon bogate karijere rešio da rukavice okači o klin i fudbalu se posveti iz čiste ljubavi kao napadač.

Dok trenutno radi na sticanju UEFA trenerskih licenci, vlasnik tri trofeja sa Partizanom pokazao je da mu je postizanje golova podjednako blisko kao i njihovo sprečavanje.