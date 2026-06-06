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Kontroverzni biznismen Fabricio Korona objavio je na društvenim mrežama video na kojem su fudbaleri Milana sa prostitutkama.

U centru pažnje na ovom videu je nekadašnji igrač "roso-nera" Teo Ernandez, koji sada igra za Al Hilal u Saudijskoj Arabiji, kao i još neki fudbaleri.

Teo Ernandez iz vremena kada je nosio dres Milana Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Fabricio Korona poznat je po lansiranju skandala u koje su umešane mnoge poznate ličnosti iz javnog života u Italiji. Ono što je posebno zanimljivo da videu na kojem se nalazi Teo Ernandez i veliki broj devojaka je i korišćenje tzv. "gasa za smeh". Francuz zove devojke, a onda zajedno udišu ovaj gas, koji je neka vrsta droge.

Italijanski insajder Fabricio Korona piše da je Teo Ernandez bio glavni organizator ovih žurki, čak i da je kupio kombi posebno za njih. Na snimku se vidi između 11 i 12 devojaka, koje đuskaju sa Ernandezom i udišu "gas za smeh". Kao i nekoliko fudbalera koji su zavaljeni u ležajima.

Njegovim žurkama su prisustvovali Hakan Čalhanoglu, Brahim Dijaz, Kastiljeho, Đanluiđi Donaruma, Sandro Tonali, Leao, pa čak i Zlatan Ibrahimović... Tako barem piše Korona, a prenose brojni italijanski mediji.

Da podsetimo, pre nešto manje od mesec dana u Italiji je počela istraga o mreži luksuzne prostitucije u Milanu. Italijanski istražitelji su u prisluškivanim razgovorima organizatora došli do detalja koji otkrivaju kako je funkcionisao zatvoreni sistem za elitne klijente, među kojima se nalaze i fudbaleri Serije A.

Prema pisanju više italijanskih medija, više od 50 fudbalera iz Serije A tražilo je provod sa eskort damama. Među fudbalerima koji su umešani u aferu sa korišćenjem usluga prostitutki ima i aktivnih igrača Milana i Intera. Agencija koja je sve organizovala registrovana je u Činiselju, desetak kilometara udaljenom od Milana.

Prvi čovek ove "firme" je 37-godišnji Emanuele Butini, dok je njegova partnerka Debora Ronki bila lično upućena u sva dešavanja sa klijentima i eskort damama. Njih dvoje nalaze se u kućnom pritvoru, kao i dvoje njihovih saradnika.

1/7 Vidi galeriju Debora Ronki skandal u Seriji A Foto: Printskrin/Instagram

Italijanski mediji su pronašli da se agencija reklamirala na društvenim mrežama, i to na Instagramu, na stranici "Made_luxury_concierge". bađ ovu stranicu pratio je veliki broj fudbalera Serije A. Upravo ova agencija javno se hvalila organizacijom provoda u drugim zemljama, pre svega na grčkom ostrvu Mikonos.

Emanuele Butini i Debora Ronki održavali su kontakte sa gazdama klubova, tamo su dovodili devojke i klijente. Ono što je posebno zanimljivo jeste zarada pomenutog para. Njih dvoje su zadržavali i 50 odsto od onoga što devojke zarade na prostituisanju, nekad navodno i prisilnom.

Debora Ronki sa devojkama iz agencije na Mikonosu Foto: Printskrin/Instagram

Prisluškivani razgovori otkrili su i da je decembra 2025. druga devojka zatrudnela s poznatim fudbalerom. Sva imena klijenata su inače poznata nadležnim organima, ali sudija Kjara Valori zasad ne dozvoljava da se onda iznose u javnosti.

U prisluškivanom razgovoru, koji je deo sudske dokumentacije, čuje se kako očajnički pokušava da poveže trudnoću sa konkretnim susretom:

"Kada je on došao na žurku? Ako se sećaš tačnih datuma... Reći ću ti nešto, ali nemoj nikome da kažeš, upravo sam uradila test i trudna sam... više od tri nedelje", čuje se na razgovoru, a prenosi "ANSA".

Debora Ronki sa eskort damama u jednom klubu Foto: Printskrin/Instagram

Jedna Kolumbijka je, pokazuju dokazi, 2022. plaćena 1.000 evra za seks sa klijentom, zadržala 500. Pride je morala da Butiniju i Ronkijevoj plaća za sobe u kojima se sve odvijalo.

Inače je u celom poslu učestvovalo više od 100 devojaka, što Italijanki što onih inostranog porekla, mada nisu sve radile kao eskort dame. Bilo je i onih koje su se samo slikale za reklamu, neke su bile hostese, neke pravile društvo klijenteli tokom izlazaka... Na kraju, sve je završilo u policiji, a neko će i iza rešetaka.