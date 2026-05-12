Nakon podizanja pehara sa AEK-om, Luka Jović je sumirao utiske i otkrio šta je bio ključni faktor u pohodu na šampionski tron.

Srpski napadač je tokom sezone bio nezaustavljiv, podsetivši na svoje najbolje dane iz Frankfurta, a njegove vrhunske partije bile su direktan vetar u leđa atinskom timu.

Luka Jović u dresu AEK-a Foto: Yannis Halas / imago sportfotodienst / Profimedia

Statistički gledano, Jović je bio jedan od lidera ekipe sa 20 postignutih golova i šest asistencija na 41 odigranom meču, a jasno je da je za njegov igrački preporod najzaslužniji rad sa strategom Markom Nikolićem.

“Sjajna sezona. Pamtiću ovaj osećaj do kraja života. Titula je nagrada za sve ono što smo uložili, na terenu, i van njega. Pokazali smo čvrst karakter. To je ono što nas je držalo zajedno u teškim trenucima. Sada je vreme da slavimo. Uživao sam u svakom trenutku”, napisao je Jović na Instagramu.