KOMEMORACIJA VLADIMIRU CVETKOVIĆU: Oproštaj od velikana uz Đurđevdan
Komemoracija će početi u 12 časova.
Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.
Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).
Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.
Obraćanje Željka Drčelića
Sledeći je o Cvetkoviću govorio predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić.
Obraćanje Terzića
Prisutnima se prvi obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.
"Danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, našeg Cveleta. Čoveka čije je ime zauvek utkano u ime Crvene zvezde. Nije bio samo direktor, nego simbol njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je klub sa mudrošću i verovao je da Zvezda može da stane rame uz rame s najvećima. Za vreme njegovog mandata Zvezda je dotakla vrhove i postala je šampion Evrope i sveta. Pobede ne dolaze slučajno, iza toga stoji mnogo toga. Govorio je mirno, gospodski, iza svega je stajala ljubav prema Zvezdi i odgovornost. Modernizovao je Zvezdu, učinio je evropskom i ostavio temelje koji stoje i danas. Već 12 godina se nalazim na njegovoj poziciji i razumem teret koji je potrebno da bi vodio Zvezdu. Koliko treba znanja, odricanja, da bi se vodio najveći klub na ovim prostorima. Na proslavi 70 godina, pre 11 godina, održao je veličanstven i emotivan govor u kome je opisao šta Zvezda predstavlja svima nama. Rekao je i: Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši najlepše snove.
"Pretvorio je snove milione Zvezdaša u stvarnost. Razumeo je sport i kao košarkaš i kao funkcioner. Nosio je u sebi ono što mora da bude princip i sistem vrednosti našeg kluba. Klub i grb su uvek iznad pojedinca. Ljudi poput njega ne odlaze nikada, ostaju u sećanjima generacijama, pričama budućim Zvezdašima kako se voli i gradi Zvezda. Dragi naš Cvele, u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda želim da ti kažem hvala za sve što si dao klubu. Hvala za dostojanstvo, emociju i veru koju si ostavio svima nama. Neka mu je slava i hvala", rekao je Terzić
Kratak film o Cveletu
Prisutnima je pušten kratak dokumentarni film o Vladimiru Cvetkoviću sa motivima pesme Đurđevdan.
Džajić, Terzić, Gajić...
Dragan Džajić je u salu stigao zajedno sa Zvezdanom Terzićem, Dejanom Stankovićem, Svetozraom Mijailovićem, Zoranom Gajićem, Aleksandrom Šapićem, Dejanom Tomaševićem, Markom Kešeljom...
Fudbaleri Zvezde
Aleksandar Katai i Mirko Ivanić su tu ispred fudbalera Crvene zvezde, a stigli su Vladimir Petrović Pižon i Dule Savić.
Stručni štab crveno-belih je došao u majicama sa likom Cvetkovića.
Zečević u suzama
Žarko Zečević nije mogao da krije emocije pre početka komemoracije.
Emotivno na Marakani
Prijatelji i nekadašnji saradnici Vladimira Cvetkovića su stigli na stadion Rajko Mitić.
Moka Slavnić je stigao među prvima, tu je i Dragiša Vučinić, član Cvetkovićeve generacije u Crvenoj zvezdi, Željko Drčelić sa delagacijom KK Crvena zvezda, Zoran Bingulac, Zoran Filipović, Vlade Đurović...