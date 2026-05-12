Svi događaji
Od najnovijeg
11:22

Obraćanje Željka Drčelića

Sledeći je o Cvetkoviću govorio predsednik KK Crvena zvezda Željko Drčelić.

11:16

Obraćanje Terzića

Prisutnima se prvi obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, našeg Cveleta. Čoveka čije je ime zauvek utkano u ime Crvene zvezde. Nije bio samo direktor, nego simbol njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je klub sa mudrošću i verovao je da Zvezda može da stane rame uz rame s najvećima. Za vreme njegovog mandata Zvezda je dotakla vrhove i postala je šampion Evrope i sveta. Pobede ne dolaze slučajno, iza toga stoji mnogo toga. Govorio je mirno, gospodski, iza svega je stajala ljubav prema Zvezdi i odgovornost. Modernizovao je Zvezdu, učinio je evropskom i ostavio temelje koji stoje i danas. Već 12 godina se nalazim na njegovoj poziciji i razumem teret koji je potrebno da bi vodio Zvezdu. Koliko treba znanja, odricanja, da bi se vodio najveći klub na ovim prostorima. Na proslavi 70 godina, pre 11 godina, održao je veličanstven i emotivan govor u kome je opisao šta Zvezda predstavlja svima nama. Rekao je i: Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši najlepše snove.

"Pretvorio je snove milione Zvezdaša u stvarnost. Razumeo je sport i kao košarkaš i kao funkcioner. Nosio je u sebi ono što mora da bude princip i sistem vrednosti našeg kluba. Klub i grb su uvek iznad pojedinca. Ljudi poput njega ne odlaze nikada, ostaju u sećanjima generacijama, pričama budućim Zvezdašima kako se voli i gradi Zvezda. Dragi naš Cvele, u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda želim da ti kažem hvala za sve što si dao klubu. Hvala za dostojanstvo, emociju i veru koju si ostavio svima nama. Neka mu je slava i hvala", rekao je Terzić

11:07

Kratak film o Cveletu

Prisutnima je pušten kratak dokumentarni film o Vladimiru Cvetkoviću sa motivima pesme Đurđevdan.

Oproštaj od Vladimira Cvetkovića uz Ðurdjevdan Izvor: MONDO/Nemanja Stanojčić

Vladimir Cvetković, komemoracija Foto: Pedja Milosavljevic

11:06

Minut ćutanja

Na početku komemoracije održan je minut ćutanja.

Minut ćutanja za Vladimira Cvetkovića Izvor: Kurir

11:05

Porodica u prvom redu

Sin Rastko i porodica su zauzeli svoja mesta u prvom redu.

11:01

Džajić, Terzić, Gajić...

Dragan Džajić je u salu stigao zajedno sa Zvezdanom Terzićem, Dejanom Stankovićem, Svetozraom Mijailovićem, Zoranom Gajićem, Aleksandrom Šapićem, Dejanom Tomaševićem, Markom Kešeljom...

10:55

Fudbaleri Zvezde

Aleksandar Katai i Mirko Ivanić su tu ispred fudbalera Crvene zvezde, a stigli su Vladimir Petrović Pižon i Dule Savić.

Stručni štab crveno-belih je došao u majicama sa likom Cvetkovića.

Vladimir Cvetković, komemoracija
Foto: Kurir Sport

Vladimir Cvetković, komemoracija
Foto: Kurir Sport

10:53

Zečević u suzama

Žarko Zečević nije mogao da krije emocije pre početka komemoracije.

Žarko Zečević
Foto: Kurir Sport

10:50

Emotivno na Marakani

Prijatelji i nekadašnji saradnici Vladimira Cvetkovića su stigli na stadion Rajko Mitić.

Moka Slavnić je stigao među prvima, tu je i Dragiša Vučinić, član Cvetkovićeve generacije u Crvenoj zvezdi, Željko Drčelić sa delagacijom KK Crvena zvezda, Zoran Bingulac, Zoran Filipović, Vlade Đurović...

Komemoracija Vladimiru Cvetkoviću Izvor: Kurir

10:33

Danas i sahrana

Vladimir Cvetković će viti sahranjen ovog utorka na Novom groblju. Opelo će početi u 13 časova i 30 minuta, a sahrana će biti održana u 14 časova.