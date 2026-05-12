Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Stotine hiljada navijača Barselone preplavile su ulice glavnog grada Katalonije u spektakularnoj proslavi titule, a centralna figura dana bio je mladi Lamin Jamal, koji je svojim potezima izazvao ogromnu pažnju svetske javnosti.

Dok je otvoreni autobus sa šampionima prolazio kroz grad, Jamal je u više navrata bio u centru zbivanja.

Mahao je zastavom Palestine, što je izazvalo burne reakcije i oduševljenje dela navijača, ali i nove talase rasprava na društvenim mrežama.

Nije se tu zaustavio mladi superstar Barse.

Atmosfera je već bila usijana zbog osvajanja titule i pobede nad večitim rivalom Real Madridom, a Jamal je dodatno podigao tenziju kada se pojavio u majici sa provokativnom porukom na račun "kraljevskog kluba":

"Hvala Bogu, nisam Madridista" pisalo je na majici.

Mladi fudbaler, koji ima tek 18 godina, postao je jedna od glavnih zvezda slavlja, a njegovi potezi su u trenu postali viralni širom sveta.

Cela Barselona je slavila istorijsku sezonu, u kojoj je klub uzeo i španski Superkup, a ulična proslava trajala je satima uz baklje, muziku i more navijača u plavo-crvenim bojama.

Pogledajte fotografije i snimke velikog slavlja:

1/5 Vidi galeriju Veliko slavlje u prestonici Katalonij. Foto: AA/ABACA / Abaca Press / Profimedia, DAISUKE Nakashima / AFLO / Profimedia, Javier Borrego / Zuma Press / Profimedia