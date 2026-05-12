Slušaj vest

Vladimir Cvetković je, podsetimo, preminuo 6. maja u 84. godini. Bio je jedan od najboljih košarkaša u istoriji Crvene zvezde i reprezentativac Jugoslavije, za koju je odigrao 149 utakmica i postigao 1276 poena.

Vladimir Cvetković je osvojio je čak četiri srebrne medalje na velikim takmičenjima (Svetsko prvenstvo 1963. i 1967. godine, Olimpijske igre 1968. i Evropsko prvenstvo 1969. godine).

Kao generalni sekretar FK Crvena zvezda, zajedno sa Draganom Džajićem, bio je najzaslužniji za okupljanje ekipe koja je postala šampion Evrope i sveta.

1/67 Vidi galeriju Vladimir Cvetković, komemoracija Foto: Pedja Milosavljevic

Danas se prisutnima obratio generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić.

"Danas se opraštamo od Vladimira Cvetkovića, našeg Cveleta. Čoveka čije je ime zauvek utkano u ime Crvene zvezde. Nije bio samo direktor, nego simbol njene najveće epohe. Punih 18 godina vodio je klub sa mudrošću i verovao je da Zvezda može da stane rame uz rame s najvećima. Za vreme njegovog mandata Zvezda je dotakla vrhove i postala je šampion Evrope i sveta. Pobede ne dolaze slučajno, iza toga stoji mnogo toga. Govorio je mirno, gospodski, iza svega je stajala ljubav prema Zvezdi i odgovornost. Modernizovao je Zvezdu, učinio je evropskom i ostavio temelje koji stoje i danas. Već 12 godina se nalazim na njegovoj poziciji i razumem teret koji je potrebno da bi vodio Zvezdu. Koliko treba znanja, odricanja, da bi se vodio najveći klub na ovim prostorima. Na proslavi 70 godina, pre 11 godina, održao je veličanstven i emotivan govor u kome je opisao šta Zvezda predstavlja svima nama. Rekao je i: Ima trenutaka u životu kada stvarnost nadmaši najlepše snove.

"Pretvorio je snove milione Zvezdaša u stvarnost. Razumeo je sport i kao košarkaš i kao funkcioner. Nosio je u sebi ono što mora da bude princip i sistem vrednosti našeg kluba. Klub i grb su uvek iznad pojedinca. Ljudi poput njega ne odlaze nikada, ostaju u sećanjima generacijama, pričama budućim Zvezdašima kako se voli i gradi Zvezda. Dragi naš Cvele, u ime fudbalskog kluba Crvena zvezda želim da ti kažem hvala za sve što si dao klubu. Hvala za dostojanstvo, emociju i veru koju si ostavio svima nama. Neka mu je slava i hvala", rekao je Terzić