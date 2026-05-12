Pripadnici Ministarstva unutrašnjih poslova u Smederevu, po nalogu Višeg javnog tužilaštva, uhapsili su sinoć 20 osoba iz Čačka zbog sumnje da su izvršile krivično delo nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.

Kako je saopšteno, incident se dogodio nakon početka utakmice Super lige Srbije između FK „Smederevo 1924“ i FK „Borac“, kada su osumnjičeni, maskirani kapuljačama i fantomkama, pokušali nasilno da uđu na deo stadiona koji nije bio namenjen navijačima.

Prema navodima policije, kod sebe su imali upaljene baklje, metalne šipke, drvene palice, pivske flaše i kaiševe, a tokom nereda dve baklje su bačene na teren, dok su dve usmerene ka publici.

Tokom intervencije policije osumnjičeni su pružali otpor, a tom prilikom povređeno je sedam policajaca.

Efikasnom akcijom policije svi osumnjičeni su savladani i privedeni u prostorije Policijske uprave u Smederevu. Od njih je oduzeto šest drvenih palica, četiri metalne šipke, tri baklje, nož, dve fantomke, dve staklene flaše i dva kaiša.

Foto: Mup

Po nalogu tužilaštva, 20 osoba zadržano je do 48 sati i oni će uz krivičnu prijavu biti privedeni nadležnom tužilaštvu, dok će protiv još dve osobe biti podnete krivične prijave u redovnom postupku zbog sumnje na nasilničko ponašanje na sportskoj priredbi.