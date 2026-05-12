Slušaj vest

Holandski stručnjak Fred Ruten podneo je ostavku na mesto selektora Kurasaoa samo mesec dana pred početak Svetskog prvenstva na kom će ta selekcija iz zone KONKAKAF debitovati na Mondijalu.

„Ne sme postojati klima koja šteti zdravim profesionalnim odnosima unutar tima ili stručnog štaba. Zato je odlazak sa klupe prava odluka.

Vreme je ograničeno i Kurasao mora da ide napred. Žao mi je kako su se stvari odvijale, ali želim svima sve najbolje“, rekao je Ruten, a prenosi sajt Fudbalskog saveza Kurasaoa.

Ruten (63) je na klupu holandske kolonije koja ima pravo da se samostalno takmiči seo u februaru ove godine, posle odlaska Dika Advokata, i očekivalo se da vodi ekipu na debitantskom učešću na Mondijalu, ali se to ipak neće desiti. Najnoviji obrt je da se Advokat vraća na mesto selektora (prethodno morao da se povuče zbog bolesti ćerke), ali to još uvek nije dobio zvaničnu potvrdu.

Kurasao će na Svetskom prvenstvu igrati u Grupi E protiv Nemačke, Ekvadora i Obale Slonovače.