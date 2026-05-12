Fudbaler Pari Sen Žermena Usman Dembele proglašen je, drugu sezonu zaredom, za najboljeg igrača francuske Lige 1.

Ovo je deseta uzastopna sezona da je nagrada za najboljeg igrača Lige 1 otišla u ruke fudbalera PSŽ-a.

Aleksander Lakazet bio je poslednji igrač koji nije igrao za PSŽ, a osvojio je ovo priznanje dok je nastupao za Lion 2015. godine. Nagrada nije dodeljena za sezonu 2019/20. koja je skraćena zbog pandemije korona virusa.

Dembele je prošle sezone bio Zvezda u osvajanju titule PSŽ-a sa 21 golom i osvojio je i Zlatnu loptu, ali je ove sezone imao manji uticaj zbog povreda. Postigao je samo deset golova, a trener Luis Enrike ga je ređe koristio, stavljajući ga u startnu postavu na samo devet ligaških utakmica. Njegove igre su verovatno bile uticajnije u Ligi šampiona, gde je PSŽ stigao do drugog uzastopnog finala u kome će igrati protiv Arsenala 30. maja.

Dembeleov saigrač Dezire Due proglašen je za najboljeg mladog igrača lige drugu sezonu zaredom, dok je Pjer Saž osvojio nagradu za najboljeg trenera predvodeći Lans. Nagrada za najboljeg golmana francuske lige pripala je čuvaru mreže Lansa Robenu Riseru.