Selektor Španije Luis de la Fuente rekao je da će trenutno povređeni reprezentativci Lamin Jamal, Niko Vilijams i Mikel Merino biti spremni za početak Svetskog prvenstva.

"Mislim da ćemo imati Lamina, Nika Vilijamsa i Mikela Merina za prvu utakmicu Svetskog prvenstva", rekao je danas De la Fuente na konferenciji za medije.

Podsećam o, Španija prvi meč na Mondijalu u Grupi H igra 15. juna protiv Zelenortskih Ostrva. U grupi su još i Urugvaj i Saudijska Arabija.