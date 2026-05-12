Na beogradskom Novom groblju danas je sahranjen Vladimir Cvetković, čuveni košarkaš i jedan od najznačajnijih funkcionera u istoriji Crvene zvezde.

Od čoveka koji je decenijama bio stub domaćeg sporta oprostila se nepregledna kolona poštovalaca, bivših saigrača, prijatelja i vodećih imena iz javnog života.

Sahrana Vladimira Cvetkovića Foto: Nemanja Nikolić

Posebno potresan trenutak dogodio se tokom same sahrane, kada je legenda ispraćena uz emotivne taktove pesme „Đurđevdan“, ostavljajući u suzama sve one koji su došli da mu odaju poslednju počast.

Kako je to izgledalo pogledajte u priloženom video snimku:

Vladimir Cvetković sahranjen uz Đurđevdan Izvor: Kurir

Aleksandar Janković na sahrani Vladimira Cvetkovića