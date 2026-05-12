Real Madrid je vezao drugu sezonu bez titule, a u samom finišu se mnogo više pričalo o incidentima u svlačionici španskog velikana.

"Dve sezone bez titule su nedopustive u Real Madridu“, rekao je Toni Kros i nastavio u istom tonu:

"El Klasiko? Nikada se nisam tako malo nadao. Bio sam srećan što je gotovo. Nikada ranije nisam imao ovaj osećaj (bio skoro siguran da će Barselona pobediti prim. aut), čak ni tokom sezona kada su bili bolji. Cela sezona nije delovala normalno“.

I tu se nije zaustavio. Veruje da sve što je pošlo po zlu za Real Madrid, proizilazi iz loše atmosfere u klubu. Odnosi među igračima nisu kakvi bi trebalo da budu.

"Rezultat na terenu proizilazi iz slabe unutrašnje dinamike. Možda su bili motivisani da pobede u El Klasiku, ali to nije bilo dovoljno. Poraz je bio već unapred zapisan, pre i no što je utakmica počela. Mislim da bi rado prihvatili ovaj rezultat pre početka utakmice. Drugo poluvreme je bilo uravnoteženije, nismo dali gol. Čestitke Barsi“.

Na primeru drugog gola katalonskog kluba vidi se šta je jedna od prednosti tima Hansija Flika u odnosu na Kraljevski klub.

"Drugi gol pokazuje razliku između Barselone i Real Madrida. Igrači koji su učestvovali u njemu, Dani Olmo i Feran Tores, možda ne bi bili starteri da su svi ostali igrači bili dostupni. Imena nisu baš bitna, već planovi igre i obrasci kretanja“, zaključio je Toni Kros.

