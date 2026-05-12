Srpski fudbalski trener Marko Nikolić napravio je još jedan veliki uspeh u svojoj karijeri.

Bivši strateg Partizana, Videotona i Lokomotive iz Moskve i ruskog CSKA, kao i mnogih drugih klubova, pokorio je Grčku osvojivši tutlu sa AEK-om.

Marko Nikolić

Pre tačno 12 godina, u vremenu dok je Nikolić sedeo na klupi Partizana, a njegov kolega Stevan Mojsilović vodio Rad, tadašnji strateg "građevinara" osuo je drvlje i kamenje na konferenciji za medije paljbu po Nikoliću:

- Koji Marko? Marko Kraljević? O kojoj tradiciji on priča? O njegovom radu, klubu koji je on vodio i zbog ljudi koji su ga vodili došao je Stevan Mojsilović da vadi kestenje iz vatre. Taj ćelavi prepotenko na klupi Partizana bolje da ćuti. Sve je uništio, a dobio je ekipu koja je imala prednost. Da u ovoj zemlji postoji sindikat trenera, njemu bi oduzeli dozvolu za rad, jer se svime bavi, osim svojim poslom. Napada sudije i druge ljude. Pre meča je hteo da mi navuče probleme na vrat, ali nije uspeo. Neka se ostavi Steve Mojsilovića na miru. On je jedna obična trenerska prevara - u jednom dahu je tada poručio Mojsilović.

Marko Nikolić je osvojio sledeće trofeje kao trener:

FK Partizan:

Superliga Srbije (2016/17)

Kup Srbije (2016/17)

Lokomotivom Moskva:

Kup Rusije (2020/21)

Šabab Al Ahlijem (Dubai):

Predsednički kup UAE (2023)

Superkup UAE (2023)

CSKA Moskva:

Kup Rusije (2024/25)

