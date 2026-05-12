Slušaj vest

Engleska fudbalska liga optužila je Sautempton da je "posmatrao ili pokušao da posmatra trening drugog kluba u roku od 72 sata pre zakazane utakmice" i da nije postupao "sa dobrom verom" prema drugom klubu.

Midlsbro je tvrdio da je član stručnog štaba Sautemptona pronađen kako gleda i snima trening u njihovoj bazi Roklif Park u četvrtak, dva dana pre nego što su ovi timovi odigrali 0:0 u prvoj utakmici polufinala plej-ofa za plasman u Premijer ligu.

Sautempton nije pokušao da demantuje ove optužbe.

"Klub u potpunosti sarađuje sa ligom i disciplinskom komisijom, a istovremeno sprovodi internu istragu kako bi se osiguralo da su sve činjenice i kontekst pravilno shvaćeni", naveo je Sautempton u saopštenju.

"S obzirom na raspored utakmica i kratak vremenski period između mečeva, zatražili smo vreme da taj proces završimo temeljno i odgovorno. Razumemo diskusiju i spekulacije koje su usledile, ali takođe verujemo da je važno da se utvrdi ceo kontekst pre nego što se donesu zaključci", dodaje se.

Trener Sautemptona Tonda Ekert je napustio subotnju konferenciju za novinare posle utakmice nakon što je više puta odbio da odgovori na pitanja vezana za ovu temu.

Sautempton bi, obično, imao 14 dana da odgovori na ove optužbe, ali je liga zatražila od nezavisne disciplinske komisije "saslušanje u najkraćem mogućem roku".

Revanš meč između Sautemptona i Midlsbroa igra se večeras, a pobednik ovog duela igraće protiv Hala u finalu na Vembliju 23. maja.

(Beta)