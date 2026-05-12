Barselona je u nedelju osvojila svoju 29. titulu prvaka Španije, pošto je pobedom nad Real Madrid osigurala prvo mesto u Primeri tri kola pre kraja prvenstva.

Nemački stručnjak (61) imao je ugovor i za narednu sezonu, a sada je saradnja produžena za još godinu dana, uz opciju dodatnog produžetka.

"Veoma sam srećan zbog ovoga. Klub je meni i mom stručnom štabu pružio poverenje da nastavimo da radimo još godinu ili dve", rekao je Flik.

Barselona ima priliku da sezonu završi sa 100 osvojenih bodova.

"Mnogi treneri bi bili zadovoljni ugovorom na tri, četiri ili pet godina, ali u slučaju Barselone dobro je ograničiti trajanje. Veoma to cenim", izjavio je nemački trener.

"Idemo do 2028, pa ćemo videti da li je sve kako treba i onda eventualno odlučiti o još jednoj godini. Klub ima pravo, imam ga i ja, mislim da je to dobar dogovor", dodao je on.

Flik je na klupi Barselone nasledio Ćavija u leto 2024. godine, a već u prvoj sezoni osvojio je Kup kralja.

Pre dolaska u Barselonu, Flik je dve godine vodio reprezentaciju Nemačke, nakon uspešnog mandata u Bajernu iz Mingena od 2019. do 2021. godine.

Sa Bajernom je osvojio dve titule u Bundesligi, kao i Ligu šampiona i Svetsko klupsko prvenstvo 2020. godine.

(Beta)